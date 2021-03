Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile funerare se impart in mai multe categorii in functie de necesitatile ce tin de ritualul inmormantarii si al comemorarii unei persoane trecute in nefiinta. Fiecare familie indoliata doreste sa organizeze in felul propriu inmormantarea unei persoane dragi, astfel incat firmele de pompe funebre…

- Cauți jocuri de cazinou distractive care sa alunge monotonia, disponibile la orice operator din Romania? Descopera-le in articolul nostru! Cele mai distractive jocuri de cazinou Ca incepatori, atunci cand intram pentru prima data pe cazinouri online și consultam multitudinea de jocuri disponibile,…

- Iti doresti sa arati mereu bine, sa te simti frumoasa si atragatoare, si in acelasi timp sa obtii confortul termic de care ai nevoie atunci cand temperaturile sunt scazute? Atunci trebuie sa stii ca ai la dispozitie o gama variata de veste blana de calitate din care poti alege! Secretul consta in cunoasterea…

- Locuri de munca in Primariile din Maramureș.Se cauta funcționari publici: inspectori , director executiv și polițist local .VEZI LISTA ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 La nivelul județului Maramureș…

- In zilele noastre, o buna parte din timpul pe care il avem la dispoziție intr-o zi o petrecem in trafic. Fie ca suntem cu mașina personala sau cu transportul in comun, multe minute și ore din zi se pierd fara o utilitate anume. Tocmai din acest motiv, tot mai mulți dintre noi apeleaza la diferite elemente…

- Cauti un dispozitiv medical cu ajutorul caruia sa-ti imbunatatesti auzul si sa ai parte din nou de o viata sociala activa? Datorita modului in care tehnologia a evoluat, astazi poti alege usor un aparat auditiv WeSound bun, care sa corespunda perfect nevoilor tale si pe care sa il poti monta extrem…

- La fel ca in cazul oricarei alte pompe, cea submersibila este folosita pentru a ajuta lichidele sa se deplaseze dintr-o parte in alta. Diferenta dintre o astfel de pompa si celelalte este ca aceasta este complet scufundata in lichidul pe care aceasta trebuie sa il pompeze. Pompele submersibile pot fi…

- A doua zi de Craciun. 3 lucruri pe care sa nu le faci de Soborul Maicii Domnului. Ce e interzis pe 26 decembrie ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD In a doua zi de Craciun, Biserica Ortodoxa celebreaza Soborul Maicii Domnului,…