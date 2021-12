Cauți accesorii de diversificare pentru bebeluș? Papa Bebe te va încânta cu o gamă largă de produse Bucuria venirii unui nou nascut in familie este nemasurabila. Din acel moment, incepe o noua etapa in viața parinților, o etapa plina de emoții, de iubire, dar și de provocari și noi experiențe. Cel mic are nevoie in permanența de protecție, pentru a se putea dezvolta in condiții optime. Cert este ca fiecare copil este diferit și nu vine pe lume cu manual de instrucțiuni, insa instinctul matern va ști cum sa aiba grija de el cel mai bine. Cel mic crește repede, trece prin perioade importante, laptele matern, acceptarea suzetei, colicii, creșterea dinților, perioada de diversificare, primii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii ai caror parinți au un nivel scazut de studii, risca sa trai in saracie la maturitate, iar in anul 2020 doar 25% din populația Romaniei cu varste cuprinse intre 25 și 34 de ani avea studii superioare complete, procent ce plasa țara noastra pe penultimul loc in Uniunea Europeana.Gabi…

- Exista o corelație directa intre timpul petrecut de parinți pe dispozitivele mobile și cel petrecut de copiii lor, scrie Școala 9 , care citeaza un studiu realizat de Kaspersky, o companie globala de securitate cibernetica. Cu 82% dintre adulți și 70% dintre copii petrecand cel puțin trei ore pe gadgeturi…

- "Dupa 15 ianuarie 2022, o noua creștere importanta este posibila. Trebuie recaștigata increderea populației. Profesioniștii trebuie sa fie in prim plan", a declarat Alexandru Rafila."Perioada dificila in Romania va incepe la jumatatea lui ianuarie 2022. Pe 15 ianuarie 2022, vom intra in valul 5. In…

- Spaima de COVID-19 face ca unii dintre noi sa apeleze la masuri extreme, care insa pe termen lung pot duce la probleme de sanatate serioase. Medicii de familie trag un semnal de alarma cu privire la faptul ca unii maramureșeni au inceput sa ia antibiotice pentru a nu se imbolnavi, iar alții exagereaza…

- Pe 26 octombrie, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Mucenic Dimitrie, izvorator de mir si mare facator de minuni. Sfantul Dimitrie s-a nascut in cetatea Solun, adica orasul Salonic de astazi, si provine dintr-o familie nobila, fiind fiul guvernatorului acestei cetati. Numele popular al Sfantului…

- Solicitare a parintilor RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Parintii le solicita autoritatilor sa reintroduca scoala online atunci când rata de infectare cu noul coronavirus depaseste pragul de 6 cazuri la mia de locuitori. Apelul vine în contextul cresterii numarului…

- Ministrul Educației despre parinții care se tem sa-și lase copiii la școala: „Sa se vaccineze. Și ei, și bunicii” Ministrul Educației despre parinții care se tem sa-și lase copiii la școala: „Sa se vaccineze. Și ei, și bunicii” Sorin Cimpeanu, ministrul Educației a vorbit, in cursul serii de duminica,…

- Situație fara precedent in invațamant. Timișoara are o rata de infectare peste 8,5 la mie, insa școlile nu s-au inchis. In acest context, profesorii, parinții și elevii au multe semne de intrebare. De frica imbolnavirii, parinții nu iși mai duc copiii la școala. Deja sunt clase in care sunt prezenți…