- Premierul Florin Citu a declarat miercuri seara ca demisia sa din functie ar insemna ca este "iresponsabil", ca este de acord sa arunce "tara in aer" in prag de iarna. "Asta ar insemna sa fiu si eu iresponsabil. Lumea trebuie sa stie ca atunci cand pleaca premierul, pleaca Guvernul. O demisie…

- Revenirea economica va fi afectata de creșterea prețurilor a gazelor naturale. Costul gazelor naturale este deja la un nivel record pentru acest moment al anului in majoritatea pietelor importante si se pare ca va continua sa creasca, ceea ce risca sa afecteze revenirea din pandemia de Covid-19. Pretul…

- Florin Cițu nu are o soluție pentru facturile mari de la iarna: „Nu poate sa vina de la premier. Nu plafonam prețurile” Florin Cițu nu are o soluție pentru facturile mari de la iarna: „Nu poate sa vina de la premier. Nu plafonam prețurile” Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca soluția pentru facturile…

- Dulceata capsuni si cirese. Foarte important este ca adaugand ceva mai mult sau mai putin zahar (1:1 sau 1:1/2), puteti face gem sau dulceata, urmand aproximativ acelasi procedeu. Pentru o cantitate mai mica de zahar adaugat, secretul este insa, ca preparatul va trebui fiert timp mai indelungat, scrie…

- Primul ministru Florin Citu considera ca exista „un risc real” ca sursele de energie sa aiba tarife mai mari in iarna care urmeaza, iar in acest context anunta ca doreste adoptarea mai rapid a legii consumatorului vulnerabil, care i-ar putea sprijini financiar pe cei cu venituri mici in ceea ce priveste…

- BNR ar putea majora dobanda de politica monetara in ultima parte a anului, estimeaza analiștii financiari. In Raportul prezentat la inceputul acestei saptamani, banca centrala anticipeaza o creștere a prețurilor cu 5,6%, aproape dublu fața de ținta de inflație a instituției care este de 2,5%/an, plus/minus…

- Nicușor Dan a declarat, vineri, intr-o conferina de presa ținuta pe un șanțier ca bucureștenii nu vor suferi la iarna din cauza lipsei caldurii și apei calde. „Nu se va intampla asta. Bucureștenii nu o sa ramana fara caldura și apa calda”, a promis Nicușor Dan El a precizat ca a preluat…

- Partia de schi din statiunea montana Borsa, situata in Muntii Pietrosul Rodnei, va fi data in folosinta la inceputul noului sezon de iarna, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan. "Estimarea noastra in urma discutiilor purtate cu reprezentantii…