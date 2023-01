Căutat pentru furt, oprit la intrarea în România Politistii de frontiera satmareni au depistat la intrarea in țara un barbat din Suceava cautat pentru savarșirea infracțiunii de furt. Joi, 26 ianuarie a.c., in jurul orei 21.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania, un cetatean roman, in varsta de 24 de ani, domiciliat in județul Suceava. Cu ocazia formalitatilor pentru intrarea in țara, la controlul efectuat de catre colegii nostri s-a constatat ca pe numele acestuia a fost emis, in 25 ianuarie a.c., un mandat de arestare preventiva pe 30 de zile de catre Judecatoria Campulung Moldovenesc, pentru… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

