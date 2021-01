Cautat de politie si de familie. Un barbat din Topraisar a disparut fara urma

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Radești este cercetat pentru violența in familie și amenințare, dupa ce și-ar fi lovit parinții și i-ar fi amenințat, pentru ca nu i-ar fi placut mancarea cu care a fost servit. Polițiștii au emis și un ordin provizoriu de protecție și l-au indepartat din locuința comuna. In dupa…

- Luni, 14 decembrie, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publica Baia Mare și cei ai Secției 5 Ocna Șugatag au emis ordine de protecție provizorii pe numele a doi barbați care și-au agresat membrii familiilor. Barbatul de 23 de ani din Baia Mare, și-a agresat concubina, iar cel din Ocna Șugatag…

- Doua persoane au fost agresate, miercuri seara, in municipiul Constanta, dupa ce masina in care se aflau a fost blocata de doua autoturisme din care au coborat mai multi barbati. Politistii fac cercetari pentru identificarea tuturor persoanelor implicate in acest scandal, potrivit news.ro. Potrivit…

- Preotul de la biserica Schimbarea la Fața (Biserica de Lemn), din cartierul Malu Roșu din Ploiești, cel care ținut o predica ”antibotnița” in fața credincioșilor care au participat la slujba de sambata, 21 noiembrie, a fost sancționat pentru nerespectarea masurilor sanitare de protecție, a anunțat IPJ…

- In data de 11.11.2020, Politia Municipiului Hunedoara a fost sesizata de catre un barbat din localitate cu privire la faptul ca, din data de 07.11.2020, fratele sau, MICLOȘ ANDREI LUCIAN (foto), in varsta de 36 de ani, din municipiul Hunedoara, nu raspunde la telefon și nu este nici la domiciliu.…

- Polițiștii clujeni au nevoie ajutorul cetațenilor pentru a depista un barbat in varsta de 50 ani, din municipiul Cluj-Napoca, care a plecat de la domiciliu in data de 30 iulie, insa nu s-a mai intors.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 30 iulie anul curent, MARINA ALEXANDRU-DINU,…

- Politistii au descoperit sambata seara o nunta care era organizata intr-un camin cultural din judetul Constanta la care participau 40 de persoane si l-au amendat pe organizatorul evenimentului cu 3.000 de lei, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta,…

- "La data de 29 octombrie, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie (Centru, n.r.) au fost sesizati de catre reprezentantii unei societati comerciale cu privire la faptul ca au surprins un tanar in timp ce ar fi sustras produse din magazin. Politistii s-au deplasat la fata locului, iar din primele cercetari…