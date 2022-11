Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 48 de ani, cetațean al Federației Ruse, cautat de Interpol pentru acte de terorism, a fost reținut in punctul de trecere a frontierei Tudora. Barbatul deținea asupra lui și un permis de ședere ucrainean cu semne rezonabile de falsificare.

- Deputatul PAS Igor Chiriac i-a oferit comunistului Constantin Stariș, doua monede confecționate din folie de aluminiu și l-au acuzat de tradare. Asta dupa ce cel din urma a ținut sa-i adreseze o intrebare lui Vladimir Putin in cadrul forumului Valdai, transmite Agora.md . „Deputatul Constantin Stariș…

- Un cetațean al Letoniei, care in baza de date Interpol figura cu arest și extradare autoritaților letone, a fost reținut de polițiștii de frontiera moldoveni. Acesta este invinuit de escrocherie. Strainul a fost oprit ieri, 3 octombrie 2022, in punctul de trecere a frontierei Palanca. {{639860}}La linia…

- Șefa statului Maia Sandu, a ieșit in fața presei pentru a anunța deciziile Consiliului Suprem de Securitate (CSS), care a fost convocat sambata trecuta. Ea a vorbit despre situația din regiune, dar și de masurile luate de CSS in contextul anunțarii mobilizarii parțiale din Rusia, potrivit Realitatea.md.…

- Conform sarcinii INTERPOL, polițiștii de frontiera au reținut un cetațean al Azerbaidjanului. Barbatul era dat in cautare internaționala de catre autoritațile azere pentru savirșirea infracțiunii de frauda, escrocherie. Reținerea a avut loc ieri, 23 septembrie 2022, in punctul de trecere a frontierei…

- Un infractor din Federația Rusa cautat pe INTERPOL a fost reținut in punctul de trecere a frontierei Otaci. Polițiștii de frontiera au depistat in fluxul de calatori cetațeanul care era dat in urmarire internaționala.

- Moscova este dispusa sa livreze gaze raionului Orhei la prețuri preferențiale și sa-și revada decizia in privința embargoului asupra exporturilor moldovenești, pentru producatorii agricoli din aceasta regiune. Acest lucru reiese dintr-o scrisoare propagandistica adresata fugarului Șor. In scrisoarea…

- Persecutarea opoziției din Moldova, care pledeaza pentru construirea relațiilor cu Federația Rusa, este de natura politica, iar incercarile actualei conduceri de a scapa de aceștia prin „adevaruri și neadevaruri” știrbesc din autoritatea sa. Declarația aparține reprezentantului oficial al Ministerului…