Căutat de FBI: „Bucătarul lui Putin” și caracatița financiară pe care a creat-o Magnatul rus Evgheni Prigojin, apropiat al Kremlinului cunoscut drept „bucatarul lui Putin” și care este presupusul finanțator al grupului de mercenari ruși Wagner, a ajuns pe lista infractorilor cautați de FBI. Amintim ca Prigojin si societatea sa Concord au fost inculpați in Statele Unite de amestec in alegerile prezidențiale americane, in februarie 2018. FBI a pus o recompensa de 250.000 de dolari pentru orice informație care ar duce la arestarea sa, informeaza themoscowtimes.com. FBI il acuza de frauda și conspirație impotriva SUA, dupa ce magnatul rus a sponsorizat Internet Research Agency… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

