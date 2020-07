Căutările pentru zboruri din România către Grecia au crescut cu 34%, în ultimele două săptămâni (analiză) Cautarile de zboruri din Romania catre Grecia au crescut cu 34% in ultimele doua saptamani, fata de momentul deschiderii zborurilor spre aceasta tara, in conditiile in care accesul turistilor pe cale terestra este permis doar prin vama Kulata-Promachonas, conform unei analize realizata de un operator online de turism. "Dat fiind ca, in urma cu o saptamana, Grecia a inchis 5 din cele 6 granite terestre, iar accesul in scop turistic este permis doar prin vama Kulata - Promachonas, tot mai multi romani prefera sa calatoreasca cu avionul in Grecia. Spre deosebire de alti ani in care romanii preferau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia introduce testarea tuturor persoanelor care intra pe teritoriul țarii pe la Kulata-Promachonas, singurul punct de frontiera rutier deschis pentru turiștii din Romania, a relatat joi postul de radio national bulgar (BNR), citat de novinite.com. Decizia a fost luata dupa ce au fost confirmați cu…

- Vești bune pentru romanii care pleaca in vacanțe in afara țarii. Fluxul in punctul de frontiera dintre Bulgaria și Republica Elena (Kulata – Promachonas) se desfașoara normal, fara coloana de autoturisme in așteptare. Accesul autoturismelor se realizeaza pe patru benzi, fiind operaționale și trei…

- Niciun roman care a plecat in Grecia și a fost testat nu are coronavirus. Este anunțul facut chiar de ministerul grec al tursimului. Aproape 6.000 de teste pentru COVID-19 au fost efectuate doar pe aeroporturile din Grecia. Au fost testați insa și cei care au trecut granița cu Bulgaria și care au…

- Premierul Ludovic Orban a comentat, joi seara, la B1, situatia creata la granita Greciei, unde turistii romani au fost supusi unor controale mai ample, pe fondul epidemiei de coronavirus. Joi, cozi de kilometri s-au format la punctul de trecere Kulata-Promachonas de la frontiera bulgara-elena.Orban…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca accesul rutier pe teritoriul acestei tari este permis in perioada 1-15 iulie numai prin punctul de trecere al frontierei bulgaro-elene de la Kulata-Promachonas, ca urmare a introducerii…

- Meciurile de fotbal se reiau de maine, dar cu tribunele goale. Este concluzia discuțiilor avute astazi de șefii din fotbalul profesionist cu premierul Ludovic Orban și ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Acesta spune ca accesul pe stadioane ar putea fi permis la urmatoarea relaxare, dar ca decizia depinde…

- Preturile in cea mai cautata statiune de la malul Marii Negre din Romania, Mamaia, variaza, in medie, de la 30 de euro/noapte de persoana la un hotel de 3 stele, la 120 de euro, pentru unul de cinci stele, dar in functie si de perioada aleasa, in timp ce in Costinesti, preturile pot cobori pana la 15…

- Biblioteca s-a redeschis de la ora 8:00, iar accesul este permis doar in spațiile libere, nu și in salile de lectura, in numar limitat, pentru a evita aglomerarea. Accesul se va face numai prin intrarea dinspre bd. Mircea Voda, iar ieșire pe ușile dinspre bd. Unirii. Programul de lucru al Bibliotecii…