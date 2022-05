Căutările pentru vacanțe în România au crescut cu 52% în doar o săptămână, după acordarea voucherelor de vacanţă pe 2022 Cautarile pentru vacanțe in Romania au crescut cu 52% in doar o saptamana, dupa ce mai mulți angajați din invațamant și spitale au inceput deja sa primeasca banii pentru voucherele de vacanța. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Tensiune… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE

Stiri pe aceeasi tema

- Noua barbati ucraineni care au intrat ilegal in Romania au fost descoperiti de politistii de frontiera in vecinatatea unor localitati de la granita romano-ucraineana, iar dupa retinerea lor, au solicitat azil, a informat, miercuri seara, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca. Fii la…

- Ordinul ministrului educatiei privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta, in cuantum de 1.450 de lei, pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat, Ministerul Educatiei si alte institutii publice din subordinea/ coordonarea acestuia, pentru anul 2022 a fost publicat…

- Deputatul Ana Loredana Predescu a inițiat un proiect de lege pentru acordarea de burse de merit și burse de performanța pentru elevii școlilor particulare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele ucrainean Volodomir Zelenski a avut joi seara o interventie prin legatura video in fata liderilor statelor UE reuniti la un summit la Bruxelles, unde el a evaluat prin scurte descrieri fiecare dintre aceste tari, inclusiv Romania, in functie de modul in care sprijina Ucraina in fata…

- Președintele Klaus Iohannis a pus piatra de temelie a Casei Francofoniei din Romania și, in acest context, a ținut sa precizeze faptul ca in aceste vremuri grele, in care ”valorile noastre sunt sub asediu”, cel mai important este sa ne aratam solidari și sa ii ajutam pe ucrainenii loviți de razboi.…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau anunta, miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca a depus impreuna cu un alt liberal, Adrian Cozma, o propunere legislativa privind acordarea cetateniei romane pentru etnicii romani din provinciile istorice ale Romaniei, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.602 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 351 mai puțin decat in ziua anterioara. 701 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.…

- Un tractorist a ajuns sa castige peste 6.000-7.000 de lei pe luna, asta la fermele de top din țara. Chiar si asa, candidatii nu se inghesuie, deoarece prefera sa mearga peste hotare, unde salariile depasesc 2.000 de euro. Asa ca este criza de tractoristi in toata tara, informeaza intr-un material…