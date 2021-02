Stiri pe aceeasi tema

- Continuturile oferite de platforma YouTube au fost pe primul loc in preferintele copiilor in ceea ce priveste cautarile pe Internet, in timpul sarbatorilor de iarna 2020-2021, arata rezultatele unui raport realizat de Kaspersky Safe Kids. Conform datelor centralizate, cele mai populare…

- Elevii revin astazi, 11 ianuarie 2021, la cursurile online, dupa vacanța de iarna. Potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, cursurile online vor continua cel puțin pana pe 30 ianuarie, cand elevii intra in vacanța intersemestriala, pana pe 7 februarie. Dupa aceasta data, autoritațile iși ...

- Elevii vor reincepe, luni, cursurile online din cadrul primului semestru al anului scolar 2020-2021, dupa vacanta de iarna. Vacanța intersemestriala, care urmeaza vacanței de iarna, este de o saptamana. Va incepe pe 30 ianuarie 2021 și dureaza pana in 7 februarie 2021. Vezi și Cate zile de școala mai…

- Elevii vor invata tot online de luni, cand reincep cursurile dupa vacanta de iarna, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) propunand, printr-o hotarare adoptata vineri suspendarea activitatilor care impun prezenta fizica la scoala pana in data de 7 februarie. Semestrul a doilea al anului…

- „Unde mergem in vacanța de iarna?“ O intrebare cu un raspuns previzibil pentru cei mai mulți dintre noi in aceasta iarna complicata: acasa! Dar cum sa facem sa ne simțim ca in vacanța?! Va dau cateva idei, mai ales ca ii vom avea alaturi pe cei mai deschiși parteneri la aventura: copiii! Ma amuz acum…

- Unitațile de invațamant din țara raman in scenariul roșu, desfașurarea cursurilor online fiind prelungita pana in data de 23 decembrie, adica pana la vacanța de iarna, potrivit unei hotarari a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Decizia a fost luata la solicitarea Ministerului Educației…

- Școala online se prelungește in toata țara pana in data de 23 decembrie, adica pana la vacanța de iarna, potrivit unei hotarari a Comitetului Național pentru Situații de Urgența adoptate luni, 7 decembrie, și semnate de premierul demisionar, Ludovic Orban.

- Ziarul Unirea DOCUMENT| Școala online se PRELUNGEȘTE pana la vacanța de iarna: CNSU va analiza din nou situația și va decide ce se va intampla dupa 11 ianuarie Școlile si gradinitele vor functiona in format online inca doua saptamani, a decis luni, 7 decembrie, Comitetul Național pentru Situații de…