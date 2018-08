Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii constanteni, alaturi de scafandrii au anuntat, in aceasta dimineata, ca vor relua cautarile persoanei disparute in largul marii, din dreptul localitatii Eforie Nord, zona Belona. Persoana a disparut in cursul zilei de joi, 2 august. Persoana a disparut in larg, iar din cauza curentilor puternici,…

- Cautarile barbatului disparut in mare, joi, in Eforie Nord, au fost reluate vineri dimineata. De la inceputul sezonului estival, 28 de persoane au disparut in mare, dintre care sase au murit inecate. Reprezentantii ISU Constanța informeaza ca sunt reluate cautarile barbatului disparut in mare joi, in…

- Pompierii au reluat, luni, cautarile barbatului luat vineri de viiturile raului Cracau, in timp ce incerca sa traverseze apa, potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, scrie Agerpres. Si in cursul zilei de duminica au fost efectuate…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au cautat si astazi trupul barbatului despre care se presupune ca ar fi disparut in Dunare in zona localitatii Cochirleni. Dupa ce ieri seara, dupa ce a fost data alarma pompierii au incercat sa il gaseasca…

- Un barbat, de 35 de ani, timonier pe un șlep tanc acostat la Cernavoda, a disparut noaptea trecuta dupa ce a cazut in Dunare in timp ce incerca sa urce pe nava. Cautarile, incepute in timpul nopții de catre scafandrii ISU Cernavoda, au fost reluate la primele ore ale dimineții.

- Cautarile copilului de 14 ani, disparut duminica seara in timp ce era la scaldat in mare la Corbu vor fi reluate astazi. Scafandrii se intorc pe plaja de la Corbu si incearca sa gaseasca trupul copilului. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, doi minori de 13, respectiv 14 ani au intrat in mare duminica…

- Pustiul despre care nu se mai stie nimic inca de duminica dupa-amiaza, cand a intrat in apa marii, fara sa reuseasca, insa, sa mai iasa, este cautat luni de mai multi scafandri. Plaja de la Corbu s-a umplut de echipamentele de care au nevoie salvatorii din adancuri pentru a incerca sa dea de urma baiatului…

- Barbatul care a disparut in raul Olt, in judetul Brasov, nu a fost gasit, prin urmare echipele de pompieri si scafandri s-au restras dupa lasarea intunericului. Cautarile vor fi reluate maine dimineata. Secția ISU Victoria si scafandri de la ISU Brasov au intervenit cu o barca pneumatica pentru a-l…