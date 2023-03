Căutări pe Dunăre, după ce un marinar ar fi căzut peste bord, în zona Orșova S-a dat alerta și se fac cautari, pe Dunare, dupa ce un marinar ar fi cazut in apa fluviului, in zona Orșova. Din primele informații, e vorba despre un marinar aflat pe o ambarcațiune sub pavilion bulgaresc, potrivit Antena 3. Acesta ar fi cazut peste bord in zona Orșova. Operațiunea menita sa duca la gasirea […] The post Cautari pe Dunare, dupa ce un marinar ar fi cazut peste bord, in zona Orșova first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

