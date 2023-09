Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui cutremur devastator in Maroc, care a dus la pierderea a peste 2.000 de vieți, o poveste uimitoare de supraviețuire a ieșit la lumina. Un nou-nascut a fost miraculos salvat din sub daramaturi, in mijlocul dezastrului care a lovit țara.

- ACTUALIZARE 10 SEPTEMBRIE 07:30 Supraviețuitorii cutremurului s-au adunat noaptea trecuta in aer liber, in Munții Atlas, la o zi dupa cel mai mortal cutremur din ultimele șase decenii care a ucis peste 2.000 de persoane și a distrus sate, transmite Reuters. Vecinii inca mai cautau supraviețuitori ingropați…

- Supraviețuitorii cutremurului s-au adunat noaptea trecuta in aer liber, in Munții Atlas, la o zi dupa cel mai mortal cutremur din ultimele șase decenii care a ucis peste 2.000 de persoane și a distrus sate, transmite Reuters, potrivit digi24.ro .

- Ministerul de Interne din Maroc a anuntat, sambata seara, ca 2.012 persoane au fost ucise si 2.059 ranite, dintre care 1.404 sunt in stare critica, in urma cutremurului care a lovit, vineri seara, zona Muntilor Atlas. Seismul, care a avut loc in jurul orei locale 23:00, a avut o magnitudine de moment…

- In toate subdiviziunile Inspectoratului General pentru Situații de Urgența astazi drapele au fost coborate in berna. In semn de comemorare a victimelor de la Aeroport, salvatorii și pompierii au adus un ultim omagiu eroilor.

- O cladire de 13 etaje s-a prabușit luni in orașul Alexandria din Egipt. Potrivit primelor informații, cel puțin patru oameni au fost raniți, iar alții au ramas prinși sub daramaturi. Salvatorii intervin pentru a indeparta molozul și pentru a cauta supraviețuitori.

- Cel putin 37 de persoane au fost ranite dupa explozia puternica produsa miercuri dupa-amiaza in Paris, urmata de prabusirea partiala a unei cladiri. Patru dintre raniți sunt in stare grava scrie Reuters. Salvatorii cu doi caini de cautare incearca sa gaseasca sub daramaturi doua persoane date disparute.

- Bilantul mortilor in urma scufundarii barcii incarcate cu migranti care incerca sa ajunga din Libia in Italia a ajuns acum la 79. Numarul disparutilor este, insa, in continuare necunoscut.