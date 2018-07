Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 2 ani din localitatea Giurtelecul Hododului, judetul Satu Mare, este cautata, sambata, de peste 30 de politisti, jandarmi si pompieri dupa ce parintii au reclamat disparitia acesteia din caruta aflata pe un camp, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un avion de pasageri s-a prabușit marți langa Pretoria. Din fericire, niciunul dintre pasageri nu a murit. Au fost 19 persoane ranite. Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP.…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca baietelul a fost gasit inecat in raul Olt, la cativa kilometri de locul in care a fost vazut ultima data. "Copilul a fost gasit de o echipa mixta formata din politisti si pompieri, la o distanta…

- Cazul Karinei Țurcan a ajuns pana la Kremlin, dupa ce femeia originara din Republica Moldova insa cu cetațenie romana a fost acuzata de spionaj in favoarea țarii noastre. (Console si accesorii gaming) Dosarul Carinei Țurcan, arestata de ruși sub acuzația de spionaj in favoarea țarii noastre, a ajuns…

- O fetița de trei ani a disparut din Iași, de langa parinți, iar doi polițiști locali au gasit-o și au dus-o acasa. Copila a disparut miercuri in jurul orelor 10.30 iar o patrula a Poliției Locale a gasit-o pe strada, cateva zeci de minute mai tarziu. Fetița de 3 ani care a disparut a fost gasita nevatamata,…

- O nepoata a jurnalistului Ovidiu Zara a disparut, iar familia a anuntat Politia. Jurnalistul a declarat pentru Romania TV ca isi cauta nepoata la Constanta. Flucus Elena Madalina, in varsta de 14 ani, din localitatea Sinca Noua, a plecat, in dimineata zilei de 21 mai, de la domiciliu catre scoala, in…

- Un barbat de 36 de ani, din Cluj-Napoca, care incerca sa acosteze eleve de la o scoala gimnaziala din oras, a fost retinut. Barbatul acuzat de pedofilie a fost prins dupa ce o invatatoare a facut un apel pentru prinderea sa pe Facebook. Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis, marti, barbatul urmeaza…