- O barca in care se aflau 10 persoane s-a rasturnat in raul Mures, duminica seara, iar pompierii au intervenit pentru salvarea acestora. Opt persoane au fost gasite, insa alte doua sunt inca disparute. Pompierii din Arad au sosit in sprijinul colegilor lor din Timis.

- Un autocamion incarcat cu bovine s-a rasturnat, joi, in afara partii carosabile, pe DN 13, la iesirea din municipiul Sighisoara, pompierii intervenind pentru evacuarea animalelor ramase in vehicul, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures."Un echipaj de stingere si un echipaj…

- Un autocar s-a rasturnat, miercuri dimineața, in localitatea Rasi, patru persoane fiind transportate la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita, un autocar a parasit partea carosabila si s-a rasturnat. In urma evenimentului rutier, 11 persoane care prezentau atac de…

- O femeie si un barbat, implicati intr-un accident rutier produs luni dupa-amiaza, la iesire din Slatina, pe podul peste raul Olt, au fost raniti si au fost transportati la spital, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. Fii…

- Forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș au fost solicitate sa intervina duminica, 28 ianuarie 2023, in jurul orei 13.45, pe strada Mureșului din Targu Mureș, in urma producerii unui incendiu la un ansamblu de depozite. "Din primele informații…