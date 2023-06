Stiri pe aceeasi tema

- Nave americane și canadiene, submarine, precum și avioane au fost mobilizate in mijlocul Oceanului Atlantic, pentru operațiunea de cautarea a submarinului Titan, disparut duminica, 18 iunie, cand ducea turiști spre epava Titanicului, relateaza BBC, Reuters și CNN. Potrivit firmei care deține submarinul,…

- Garda de Coasta a confirmat ca au fost auzite mai multe zgomote subacvatice, dar nu este clar daca acestea provin de la submersibil. Potrivit CNN, ar fi vorba despre zgomote regulate, „ca niște batai”. Experții și echipamentele care le-au studiat au indicat „ca zgomotul este potențial generat” de ocupanții…

- Un fost comandant de submarin nuclear spune ca șansele de supraviețuire ale celor cinci turiști din submarinul Titan, care a disparut in Atlantic, sunt de „aproximativ 1%”, din cauza problemei oxigenului din interior. Un alt expert a adaugat ca salvatorii vor avea „doar o singura ocazie” sa recupereze…

- Submersibilul turistic de mare adancime disparut in apropierea epavei Titanicului, cu cinci persoane la bord, mai are „aproximativ 40 de ore de aer respirabil”, a declarat marți capitanul Jamie Frederick de la Paza de Coasta americana. Eforturile de salvare aeriana și navala in apropierea sitului din…

- Proiectat pentru a tine doar cinci persoane timp de o zi - doua ore coborare, cateva ore de explorare a navei esuate si doua ore inapoi la suprafata - submersibilul Titan, care a disparut duminica in timp ce se scufunda catre epava Titanicului, este o ambarcatiune mica. In submarin nu exista scaune…

