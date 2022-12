Căutări ample în zona Clisurii Dunării, pentru găsirea a două tinere Doua tinere disparute la Clisura Dunarii sunt cautate de pompieri, salvamontiști și polițiști. Acestea mergeau cu un autoturism catre Bigar și prietenii nu mai pot lua legatura cu ele. Conform ISU Caraș-Severin, cele doua tinere se aflau intr-un autoturism și mergeau spre localitatea Bigar, comuna Berzasca. Apelul a fost facut puțin dupa miezul nopții de catre un prieten al tinerelor, care a sesizat ca acestea nu au mai ajuns și nici nu pot fi contactate, potrivit antena3.ro. Pana la aceasta ora, cele doua persoane și mașina in care calatoreau nu au fost gasite. La cautari participa ISU-Secția… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

