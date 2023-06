Stiri pe aceeasi tema

- Wendy Rush, care este casatorita cu Stockton Rush, directorul executiv al companiei OceanGate si pilotul de la bordul submersibilului Titan, este descendenta unui cuplu care si-a pierdut viata la bordul celebrei nave Titanic, scrie News.ro, care preia New York Times.Wendy Rush este stra-stranepoata…

- O operațiune de cautare și salvare contracronometru se desfașoara acum in apele Oceanului Atlantic, dupa dispariția de acum trei zile a submersibilului Titan. La bordul navei se afla cinci oameni. Avand in vedere ca a disparut de trei zile, specialiștii spun ca rezervele de oxigen de la bord fiind de…

- Un avion canadian a detectat "sunete subacvatice" in timpul operatiunilor de cautare, in Atlanticul de Nord, a submersibilului cu cinci persoane la bord disparut in apropierea epavei Titanicului, au anuntat Garzile de Coasta americane, relateaza AFP si dpa. "Un avion P-3 canadian a detectat sunete subacvatice…

- Pilotul de submarin si scafandrul scotian David Lochridge afirma ca a fost concediat de la OceanGate dupa ce, in 2018, a semnalat o serie de „probleme de siguranta cu privire la proiectarea experimentala si netestata” a submersibilului disparut acum in timpul unei expediții catre epava Titanicului,…

- In timp ce in Atlanticul de Nord are loc o importanta operatiune de cautare pentru a incerca gasirea submarinului disparut duminica si a celor cinci pasageri care se aflau la bord, plecati sa viziteze epava Titanicului, la aproape 4.000 de metri adancime, ies la iveala noi detalii despre submersibil.…

- Un submarin operat de OceanGate este disparut de duminica in apele Oceanului Atlantic. La bord erau cinci persoane care plecasera intr-o expediție spre epava Titanicului. Cat costa o astfel de excursie.

- Un submersibil folosit pentru a duce turiștii sa vada epava Titanicului a disparut in Oceanul Atlantic, declanșand o misiune de cautare și salvare, anuta BBC. Paza de Coasta din Boston a declarat pentru BBC ca o operațiune pentru gasirea submersibilului este in curs de desfașurare. Nu este clar daca…

- Un submersibil folosit pentru a duce turiștii sa vada epava Titanicului a fost dat disparut luni, 19 iunie, in Oceanul Atlantic. O misiune de cautare și salvare a fost declanșata rapid, au anunțat reprezentanții Garzii de Coasta din Boston, relateaza BBC.Nu se știe deocamndata daca și cați oameni se…