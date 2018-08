Cautarea fericirii a adus-o in lumea antreprenoriatului. Dupa un voiaj plin de riscuri asumate, business-ul ei a depasit borna de 4 miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Tesla au crescut joi cu peste 12-, dupa ce compania a convins investitorii ca poate genera flux pozitiv de numerar si sa obtina profit, in timp ce directorul general Elon Musk si-a cerut scuze pentru jignirile adresate in trecut unor analisti. Cresterea actiunilor a adaugat circa 6,27 de miliarde…

- Apple a inchis in crestere sesiunea bursiera de joi de la New York ajungand la 1.001,7 miliarde de dolari devenind astfel prima companie privata din lume care a depașit, in termeni de capitalizare bursiera, pragul de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit AFP. Dow Jones a cotinuat sa scada (-0,03%),…

- In urma raportului financiar pentru trimestrul al doilea, valoarea actiunilor Facebook a scazut cu aproape 20%, de la 217,50 dolari la 174,89 dolari peste noapte. Motivul pare sa fie faptul ca aceasta este prima scadere din istoria companiei, investitorii fiind dezamagiti de performantele pe care compania…

- Google a primit o amenda istorica saptamana trecuta, compania fiind nevoita sa plateasca 5 miliarde de dolari catre Uniunea Europeana. Cu toate acestea, Alphabet, numele sub care sunt gazduite toate operatiunile Google, a inregistrat un profit substantial in trimestrul al doilea din 2018. Se pare ca…

- Saptamana trecuta, Mark Zuckerberg a mai urcat o treapta in topul celor mai bogati oameni din lume, pana pe locul al treilea, imediat in spatele lui Jeff Bezos (54 ani). Se pare insa ca CEO-ul Facebook nu a stat foarte mult langa Bezos, intrucat de pe data de 16 iulie 2018, CEO-ul Amazon a devenit oficial…

- PC Master Race începe sa duca lupta supremației dintr-o noua poziție – acea de nefavorit. Asta pentru ca industria consolelor și de platforme mobile a produs mai mulți bani decât cea clasica, de gaming PC. Asta înseamna ca tot ce ține de componente, de la banala…

- Startup-ul fintech Revolut a depasit 50.000 de utilizatori in Romania, care au efectuat peste 750.000 de tranzactii pana in acest moment. La nivel european, business-ul cu sediul in Londra a depasit pragul de 2 milioane de utilizatori.

- Fostul dictator roman Nicolae Ceaușescu a vrut sa ajunga un fel de bancher mondial: sa imprumute statele in curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latina și sa devina un jucator politic de talie mondiala. Așa ca a pompat banii romanilor la mii de kilometri departare, in statele „pretine”. A…