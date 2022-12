Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova si Romania isi intensifica parteneriatul pentru crearea unui spatiu digital comun. Dupa ce in februarie curent, la sedinta comuna a Guvernulor de la Chisinau si Bucuresti a fost semnat un memorandul privind colaborarea in domeniul digital, astazi, lucrurile

- In timpul vizitei de la Chișinau, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii de la București, Sebastian Burduja, a anunțat ca romanii vor fi notificați atunci cand statul le va accesa datele, așa cum se intampla de ani buni in Republica Moldova.

- Vineri, 2 decembrie, in cadrul Congresului extraordinar al Alianței pentru Unirea Romanilor, desfașurat la Alba Iulia, in cadrul discursului sau, președintele AUR, domnul George Simion a declarat ca Romania nu trebuie sa mai finanțeze guvernele de la Chișinau, pe motiv ca ar fi anti-romanești, ci susținerea…

- Capitanul formației Universitatea Craiova , Nicușor Bancu, s-a accidentat in partida cu Rapid București și a sarit din schema echipei naționale a Romaniei, pentru partidele amicale cu Slovenia și Republica Moldova. Cu toate ca Bancu nu a primit un diagnostic inca, este clar ca el va sta o perioada.…

- Cu aceasta ocazie, au fost discutate elementele concrete din cadrul Parteneriatului Strategic romano-francez, care a cunoscut o aprofundare rapida in ultimele luni, dupa asumarea de catre Franța a statutului de națiune cadru pentru Grupul de lupta din Romania, precum și in contextul elementelor de descurajare…

- Vizita Maiei Sandu vine in contextul in care Romania a inceput sa furnizeze Moldovei energie electrica și gaze naturale in regim de urgența, dupa ce Ucraina a incetat exportul de energie spre Chișinau din cauza avarierii centralelor in bombardamentele armatei ruse.De asemenea, Romania a sprijinit Republica…

- Romania poate sa dea Republicii Moldova cel mult cinci milioane de metri cubi de gaz pe zi, a declarat, luni, premierul Nicolae Ciuca, precizind ca autoritațile de la Chișinau au cerut Bucureștiului sa primeasca gaz natural, scrie Noi.md cu referire la Agerpres. „Au nevoie (cei din Republica Moldova…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a primit-o, marti la Palatul Victoria pe omologul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, ocazie cu care a fost analizat stadiul implementarii proiectelor concrete destinate sprijinirii Republicii Moldova, in domenii care vizeaza aprovizionarea cu energie si gaz, asigurarea…