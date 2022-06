Caut un tanc; sau un tun; chiar şi-un joagăr! Desi sunt, pe cuvant, pentru pace intre popoare, pentru buna intelegere intre oameni, pentru liniste intre suflete, caut, domn’le, dar-ar dracii, un tanc! Ba, chiar, daca ma gandesc mai bine, mai multe. Ca, mai stii, s-o mai strica vreunul si sa fiu sigura ca am oarece la indemana. Ori un tun. Zdravan. Cu teava numai buna de ochit. Sau o mitraliera. Sa zbarnaie ca limba soacrei mari in noaptea nuntii feciorului. Merge, asta e, si-o pusca de vanatoare. Sau un revolver, na! Fie si-o flinta de pe vremea Razboiului de Independenta. Si-o puscoace de aia de tragea Iancu Jianu cu ea. Ma rog… Și, nu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

