Stiri pe aceeasi tema

- Depozitarea anvelopelor, considerata de o buna parte dintre șoferi, ca fiind un lucru banal și prea puțin important, trebuie facuta cu atenție pentru a nu le deteriora. Acest lucru este recomandat sa se faca ținand cont de anumite aspecte, evitand astfel degradarea acestora. Specialiștii Vadrexim ne…

- Iarna este cel mai dificil anotimp din timpul anului pentru fiecare femeie. Efectele vremii reci și lipsa de nutrienți și vitamine pot afecta in mod direct scalpul. Iarna, parul devine mult mai sensibil, aspru, deshidratat și uscat. Este supus la factorii și influențele externe agresive, de aceea are…

- Scaderea temperaturilor si aparitia zapezii, poleiului sau a ghetii le pune in vedere soferilor ca urmeaza perioada de schimbare a cauciucurilor de vara cu cele de iarna, conform prevederilor din Codul Rutier pentru circulatia pe aceste drumuri care sunt acoperite cu gheata, zapada sau polei. Conform…

- Iarna incepe sa isi faca simtita prezenta, iar pentru soferi iarna vine la pachet si cu schimbarea anvelopelor. Incepand cu luna noiembrie, fie cu momentul in care temperaturile scad sub 7 grade, soferilor li se recomanda sa treaca la cauciucuri iarna. Pentru unii dintre soferi, iarna poate fi un adevarat…

- Care sunt zonele din Romania in care a venit deja iarna. In aceste locuri este avertisment serios pentru soferi, intrucat este nevoie de cauciucuri speciale de iarna. Așadar, in ce localitați trebuie sa ai cauciucuri de iarna daca pleci la drum in aceste zile, vezi in randurile de mai jos. Atenție,…

- Acum, odata cu venirea toamnei, temperaturile incept ușor, ușor sa scada. Tocmai din acest motiv, daca te numeri printre cei care au nevoie de un nou set de anveolpe iarna, trebuie sa știi ca este important sa optezi pentru produse de calitate și de preferat, dedicate pentru sezonul rece. Așadar, daca…

- Indiferent de anotimp, pielea ta este mereu in schimbare și are nevoie de ingrijire. Daca ți-ai neglijat pielea in ultima vreme, este timpul sa revii pe drumul cel bun. Tratamentele cosmetice sunt recomandate odata cu schimbarea sezonului, deoarece va pot ajuta sa va mențineți sanatatea pielii. Acestea…

- In esența, alegerea anvelopelor potrivite pentru un anumit anotimp se bazeaza pe condițiile de mediu, mai precis pe modul in care raspunde autovehiculul la acestea. Din acest punct de vedere, alegerea anvelopelor potrivite este critica, deoarece, ulterior, se traduce prin controlul perfect asupra mașinii,…