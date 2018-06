Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan si Dan Bordeianu, fata in fata la un eveniment. Fostul iubit al Adelei Popescu si sotul vedetei de televiziune au baut impreuna si au facut si poza. Radu Valcan a si postat fotografia cu Dan Bordeianu pe pagina lui de Facebook. Desi altii in situatia lor ar fi ajuns sa se evite, Radu Valcan…

- Este cat se poate de clar. Catrinel Sandu a inceput o viata noua si este cat se poate de fericita. Dupa ce in urma cu o luna si-a anuntat divortul, iar ieri Spynews.ro a dezvaluit in exclusivitate noi detalii despre viata lui Catrinel Sandu, iata ca aceasta nu face decat sa confirme ceea ce noi am spus…

- Catrinel Sandu a divortat de fostul tenismen, Gabriel Trifu si poate rasufla usurata. Acum este o femeie libera, fericita si implinita. Catrinel Sandu are toata libertatea din lume pentru a se iubi cu noul barbat din viata sa si poate sa faca lucrurile asa cum si le doreste.

- Fostul principe Nicolae recunoaste ca relatiile cu familia regala nu sunt bune, in continuare, el declarandu-le jurnalistilor, joi, cu ocazia unei vizite in judetul Arad de Ziua Regalitatii, ca incearca sa deschida comunicarea cu familia, dar ca nu a mai vorbit cu Majestatea Sa Margareta de la moartea…

- Catrinel Sandu nu a stat prea mult sa-și linga ranile dupa ce a a flat ca este inșelata de soțul ei. Ea a divorțat de Gabriel Trifu și și-a gasit deja un nou iubit. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Conform celor mai recente informații, Catrinel Sandu si […]…

- Andreea Marin traieste in prezent o poveste de dragoste si vorbeste deschis despre asta, dar si despre stilul de viata pe care il are in ultima perioada, in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu“, de la Antena Stars, filmata chiar in casa vedetei.

- Dorian Popa a obișnuit cu infațișarea lui de baiat pus mereu pe șotii, care parca nu se va cuminți vreodata. Insa, recent, artistul a recunoscut ca iși dorește foarte mult sa intemeieze o familie.