- Catrinel Sandu s-a logodit cu iubitul ei, Steve. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, insa blonda il ține departe pe acesta, de ochii curioșilor. La 6 luni de cand s-a pronuntat divortul de Gabriel Trifu, fosta bebelusa de la ”Cronica carcotasilor” (PRIMA TV) a primit un inel superb cu diamante…

- Catrinel Sandu, despre relatia cu fostul sot, Gabriel Trifu. Cei doi au impreuna doua fetițe, insa au ramas in relații bune, astfel ca micuțele merg la tatal lor atunci cand timpul le permite. In prezent, Catrinel Sandu traiețte o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Steve, care a cucerit-o definitiv…

- Catrinel Sandu a divortat de Gabriel Trifi si si a gsit fericirea in batele altui barbat. Steve este cel care ia furat inima blondiei, dar Catrinel Sandu a recunoscut ca inca mai pastreaza leggatura cu fostul ei sot.

- Catrinel Sandu a acceptat sa vorbeasca despre momentele grele traite dupa desparțirea de soțul sau și, mai ales, despre cum a reușit sa treaca peste ele, intr-o noua ediție a emisiunii "Refresh by Oana Turcu", difuzata duminica incepand cu ora 15.45, la Antena Stars.

- Fetițele lui Catrinel Sandu o vor maritata pe mama lor. Fosta soție a lui Gabriel Trifu a vorbit despre relația dintre iubitul ei și fete, care este extrem de importanta. “M-a cucerit ca a știut cum sa puncteze acolo unde trebuie. A știut sa se apropie de fete, asta conteaza mult. Eu nu vreau sa le…

- Catrinel Sandu zambe"te din nou dupE divor:ul de Gabriel Trifu, are o nouE rela:ie "i este mai fericitE ca niciodatE. Are alEturi un bErbat chipex xi intelegEtor, dar, mai ales, le are pe cele douE fetite, cErora nici lor nu le-a fost uxor sE treacE peste despErtirea pErintilor.

- Iubitul lui Catrinel Sandu, Steve, vine pentru prima data in Romania pentru a-și petrece vacanța impreuna, iar aceasta povestește ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Frumoasa blonda in varsta de 41 de ani, a venit in Romania insoțita de cele doua fete ale sale, Sara și Lara, iar noul…

