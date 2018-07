Stiri pe aceeasi tema

Dupa ce au anunțat ca se casatoresc, iata ca a aparut și prima fotografie cu inelul de logodna pe care Vladimir Draghia i l-a oferit lui Alice Cavaleru. Vladimir Draghia traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alice care de altfel i-a daruit și un copil: pe…

- Denisa Nechifor este in culmea fericirii, vedeta a postat un mesaj pe rețelele de socializare, in care și-a anunțat prietenii virtuali ca a devenit matușica de baiat. Fosta iubita a lui Adrian Cristea iubește foarte mult copiii, mai ales ca are o fetița cu fotbalistul, in varsta de noua ani, iar venirea…

- Cristina Mihaela Dorobanțu, fosta concurenta de la ”Bravo, ai stil!”, a anunțat ca se marita. Vedeta a primit in sfarșit mult așteptatul inel de logodna și se pregatește sa faca cel mai important pas din viața ei, sa imbrace rochia de mireasa. Aflata la un eveniment monden, Cristina a dat detalii despre…

Aflata in vacanța, in Malta, Andreea Marin a publicat o fotografie in care purta un inel care parea sa fie unul… de logodna! Ei bine, vedeta a spus totul despre presupusl inel de logodna primit de la iubitul ei, Adrian

Andreea Marin și-a facut bagajele și a plecat intr-o binemeritata vacanța, in Malta, alaturi de iubitul ei. Și, bineințeles, așa cum și-a obișnuit fanii de-a lungul timpului, vedeta ii ține la curent și acum cu tot ce se intampla.

- Unul dintre cantareții de manele este in culmea fericirii! Soția lui Razvan de la Pitești a nascut pentru a doua oara, iar artistul și-a anunțat imediat prietenii, pe rețeaua de socializare. El a facut o poza prin care și-a manifestat bucuria. Soția lui a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. La…

- Deși toata lumea ii vedea deja casatoriți, n-a fost sa fie! Anamaria Ferentz și iubitul ei s-au desparțit dupa mai mulți ani de relație. Vedeta, care traiește de mai mulți ani in Statele Unite ale Americii, a dezvaluit ca este singura. Artista nu a vrut sa spuna ce s-a intamplat intre ea și iubitul…

- Chiar in preajma Pastelui, prezentatoarea de la Antena 1 vine cu o surpriza de proportii. Artista va interpreta rolul „Donnei” in musicalul „Mamma Mia”, primul musical de pe Broadway produs in Romania, 100% independent, ce va avea premiera in luna mai, la Sala Palatului. Mirela a primit cu mare bucurie…