Catrinel Menghia Marlon, sfaturi pentru a preveni coronavirusul

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul PNL a luat masuri ferme, in toate domeniile, pentru a preveni raspandirea coronavirusului in Romania. Scolile din Romania vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, pana in 22 martie, cu posibilitatea de prelungire a masurii in functie de evolutia evenimentelor. Anuntul a fost facut de…

- Autoritatile din Ucraina au confirmat un prim caz de infectare cu coronavirus, a declarat marti pentru Reuters Ihor Kuzin, directorul interimar al Centrului pentru sanatate publica din cadrul Ministerului ucrainean al Sanatatii.Marcel Ciolacu publica o scrisoare primita de la Ursula von der…

- Barbatul din Maramureș, confirmat cu noul COVID-19, a venit cu mașina din Italia, in Romania, dupa ce a trecut prin camera de garda din Italia, deoarece s-a simțit rau, a declarat, vineri, la „Tuca Show”, directorul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel.Streinu-Cercel a spus ca…

- Nicolae Dica (39 de ani), secundul naționalei Romaniei, a dezvaluit ca selecționerul Mirel Radoi (38 de ani) urma sa se deplaseze in Italia, pentru a vedea cum decurge recuperarea lui Vlad Chiricheș (30 de ani), fundașul celor de la Sassuolo. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie…

- Dupa isteria provocata in Italia de nenumaratele cazuri de infectare cu coronavirus, Croatia a confirmat marti prima infectare cu Covid-19. Este vorba o persoana tanara, care prezinta simptome...

- Autoritatile din Romania au luat noi masuri pentru persoanele care provin din zonele afectate si pentru cei care au simptome de infectie cu coronavirus, printre acestea, infiintarea unei linii telefonice pentru cei care solicita informatii. Persoanele care vin din cele 11 comune din Italia aflate in…

- Coronavirusul (coVID-19) este distrus de sapun, de dezinfectanți comuni precum alcoolul medicinal, deci igiena mainilor e foarte importanta!!! – Coronavirus nu se transmite prin aer, se transmite prin contactul la nivelul suprafețelor, prin picaturile de tuse ajunse pe fața, gura, nas, ochi. Daca cineva…

- Coronavirusul provenit din China, zona Wuhan, a omorat pana astazi, 22 februarie, peste 2.100 de persoane. In ciuda masurilor dure luate de catre statul chinez, virusul s-a raspandit și in ultima saptamana au aparut cazuri confirmate și in Europa. Cea mai afectata țara din Europa de coronavirus este…