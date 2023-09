Cãtre Judecãtoria Vaslui – Replicã la dreptul la replicã! Doamna judecator, dorim sa fie consemnat ca exista o situatie incompatibila cu logica, limba romana si toate normele care reglementeaza activitatea judecatoreasca si cea jurnalistica. Fara a avea o expertiza solida in domeniu, putem, totusi, estima ca ideea de a raspunde cu un drept la replica la un text din rubrica pamflet este cel putin […] Articolul Catre Judecatoria Vaslui – Replica la dreptul la replica! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PROBLEME… Un barbat și-a injunghiat concubina, apoi a amenințat ca se arunca de la etajul opt al blocului in care locuia. Incidentul a avut loc in București, in zona Pieței Romane, iar agresorul, despre care presa din Capitala scrie ca ar fi din județul Vaslui, a fost capturat cu ajutorul mascaților.…

- VICTORII… Realitatea Huși și CSO Negrești au debutat cu dreptul in Divizia B la șah pe echipe. Hușenii au invins, in deplasare, pe Politehnica Iași, scor 2,5 – 1,5, iar negreștenii au caștigat la Suceava, 4-0 cu CS Șah Club Suceava. Prima etapa a Diviziei B la șah – pe echipe, Seria a 7-a, a […] Articolul…

- Venit in Romania pentru a urca pe scena festivalului Electric Castle 2023, rapperul american Maklemore a ramas impresionat de papușile proprietarei unui mic magazin din Cluj și de creatoarea lor. „Partea mea preferata a fost intalnirea cu femeia cu marioneta. Avea un mic magazin in care abia s-a mutat…

- TABARA DE VARA „I Like IT”… Un lot de 25 de elevi pasionati de tehnologia informatiei (IT), din clasele IX-XI, din cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Barlad, a participat timp de doua saptamani la cursurile Școlii de Vara „I Like IT”. Tabara de vara a fost organizata de Facultatea de Electronica,…

- Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, i-a raspuns, marți, prim-vicepresedintelui PNL, Dan Motreanu. Liderul din cadrul formațiunii liberale susținuse public faptul ca Ciolacu ar trebui sa iși dea demisia daca proiectul privind eliminarea pensiile speciale ale parlamentarilor este respins de Curtea…

- LACRIMI …Trupul neinsufletit al Anei Maria, victima teribilului accident de saptamana trecuta, de la Gura Bustei, a ajuns acasa. A fost depus la capela bisericii Adormirea Maicii Domnului din Vaslui, iar familia se pregateste de inmormantare. Au totusi o licarire de speranta, in marea tristete care…

- In fața problemelor legate de dreptul muncii și dreptul familiei, colaborarea cu un avocat specializat in aceste domenii din Timișoara poate fi esențiala pentru a obține asistența juridica de incredere și soluții eficiente. Acest articol exploreaza cum un astfel de avocat poate oferi servicii specializate…

- TUPEU!…. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni, pe timpul unei misiuni specifice, au depistat un tanar conducand un autovehicul, desi nu avea acest drept. Nu mica le-a fost mirarea cand au descoperit ca tanarul nu a putut prezenta permisul de conducere, motiv pentru…