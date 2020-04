Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata pe Facebook un mesaj pentru credinciosii catolici care sarbatoresc duminica Pastele si pentru cei ortodocsi care sarbatoresc Floriile. "Credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici le doresc sa primeasca Invierea Domnului cu sanatate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa vizita la Centrul National de Coordonare pentru Situatii de Urgenta, ca in Romania nu suntem in faza in care putem relaxa restrictiile pentru limitarea raspandirii coronavirus, desi unele state europene incep sa ia in calcul renuntarea la unele…

- Invierea Domnului – o zi de bucurie, pace si speranta In seara aceleiasi zile, prima a saptamanii, desi usile locului in care erau discipolii, de frica iudeilor, erau incuiate, a venit Isus, a stat in mijlocul lor si le-a zis: „Pace voua!” (In 20,19) Sfintiile voastre, dragi persoane consacrate, iubiti…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut un apel, ieri, catre romanii din strainatate sa nu vina acasa de Paste, potrivit Agerpres. „Se apropie cu pasi repezi cele mai importante sarbatori crestine. Sunt sarbatori ale luminii, ale comuniunii, ale solidaritatii si bunatatii, pe care oamenii le celebreaza…

- Avand in vedere noua situație excepționala pe care o creeaza instituirea prin Decret prezidențial a starii de urgența pe intreg teritoriul Romaniei, facem urmatoarele precizari: 1. Intrucat nu s-a modificat nimic fața de precedenta masura in ce privește dreptul cultelor de a savarși serviciile religioase…

- Ministrul Educației Monica Anisie a anunțat in aceasta seara ca școlile raman inchise pana dupa Paște, potrivit unei declarații pentru Hotnews.ro. Oficialul a spus ca „in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem școlile inchise. Pana dupa Paște…

- Toate școlile din Romania ar putea fi inchise incepand cu data de 10 martie pana dupa Paște, potrivit surselor Digi24. O noua reuniune a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența va avea loc luni, la ora 16.00. Va fi discutata și posibilitatea inchiderii școlilor, in contextul epidemiei…

- Luni, 2 martie 2020, a inceput Postul Pastelui sau Postul Mare, cel mai lung si mai aspru post din an pentru crestinii ortodocsi. Pana pe 19 aprilie, cand sarbatorim Invierea Domnului, vom avea doar doua dezlegari la peste. Postul Mare dureaza patruzeci de zile, la care se adauga saptamana Patimilor.…