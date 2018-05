Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timisoara organizeaza, in perioada 21-25 mai, o noua editie, a 14-a, a intrecerii UNISPORTVEST... The post Sport pentru studenti appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie care a trait minunea de a deveni mama in timp ce facea dializa a primit o noua șansa la viața, in urma unui transplant de rinichi. Femeia a uimit lumea medicala din Romania dupa ce a ramas insarcinata in urma cu un an și jumatate, in timp ce facea dializa, informeaza Știrile PROTV . Daniela,…

- Oamenii de stiinta chinezi au ajuns la concluzia ca poligonul pentru teste nucleare a Coreei de Nord s-a prabusit partial, devenind astfel inutilizabil, scrie BBC, conform news.ro.Poligonul de la Punggye-ri a fost folosit pentru sase teste nucleare din 2006 pana in prezent. Anul trecut din…

- Andrei Ștefanescu a impartașit bucuria cu cei dragi, dupa ce in acest weekend Rapidul a avut derby important cu Steaua. Artistul este un impatimit al fotbalului. Andrei Stefanescu a tinut sa transmita si dupa meci un mesaj pe retelele sociale, pentru fanii lui “Ieri, pe stadion, am trait una dintre…

- Copiii care au mame exigente vor avea șanse de succes mai mari in viața, fața de cei care beneficiaza de mame indulgente, a aratat Erica Rascon, profesoara la Universitatea din Essex, ce a realizat un studiu pe mii de copii. Conform studiului, care a analizat peste 15.000 de copii cu varste cuprinse…

- Natalia Intotero, noul ministru pentru Romanii de Pretutindeni, s-a aflat, astazi, intr-o vizita la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Timișoara. Aici, Natalia Intotero s-a intalnit cu consulii din Timișoara, dar și cu reprezentanți ai studenților, pentru a le asculta problemele.…

- Viata lui Andrei Gheorghe poate fi povestit intr-o carte cu multe file. S-a nascut in Rusia, mai exact in Lipetk, avand tata roman si mama rusoaica. A crescut apoi in Romania, unde a studiat la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi și Literaturi Straine.

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului.