Mai mulți soldați ucraineni s-au impușcat intre ei. Un incident armat intre cațiva soldați ucraineni staționați in regiunea Harkov s-a soldat cu moartea a trei persoane. Un schimb de focuri intre soldati ucraineni stationati in regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, s-a soldat cu trei morti si patru raniti grav, a anuntat miercuri o divizie a armatei ucrainene.

Sursa articol si foto: enational.ro

