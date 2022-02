Câțiva romi din sudul Ucrainei au furat un tanc rusesc Portalul unian.net scrie despre o acțiune fara precedent a unor romi dintr-un sat aflat in sudul Ucrainei. Potrivit sursei citate, sambata seara, 27 februarie, romii au furat un tanc de la invadatorii ruși. S-a intamplat nu departe de Kakhovka, in satul Lyubimovka, regiunea Herson, in sudul țarii. “Regiunea Herson este fierbinte. Țiganii au furat un tanc in satul Lyubimovka. Inca o data. Țigani. Tanc. Au furat. De la ruși“, scriu jurnaliștii de la unian.net . Tot sambata, in regiunea Cernihiv, in apropiere de Kiev, civilii neinarmați au ieșit in strada și au blocat temporar trecerea unui convoi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

