Cativa politisti din Iasi, invitati surpriza la PETRECEREA celui mai talentat infractor din JUDET!

Stiri pe aceeasi tema

- Un absolvent de liceu din judetul BrAila a obtinut media 10 la bacalaUreat, judetul inregistrand o rata de promovare de 77.13 la suta, care il plaseaza pe locul 4 la nivel national, dupa Cluj, Iasi si Bacau.

- Acesta nu a reusit sa treaca de paza, agentii sunand la politie. Acestia din urma au deschis un dosar penal pentru furt calificat. „La data de 29 iunie, politistii Sectiei 3 Iasi au fost sesizati cu privire la faptul ca agentii de paza din incinta unei societati comerciale au surprins un tanar in timp…

- Cea de-a IX-a ediție a Serilor Filmului Romanesc ii este dedicata maestrului Victor Rebengiuc. Actorul va fi prezent la gala de deschidere a festivalului, cand va fi celebrata intreaga cariera a actorului in prezența publicului ieșean și a altor protagoniști din filmul care va rula atunci. De altfel,…

- Un nou caz de toxiinfectie alimentara a fost confirmat in Iasi, dupa ce 134 de persoane au ajuns la spital dupa ce au consumat shaorma. In cauza s-a deschis dosar penal. Ph-online.ro revine cu solicitarea adresata Prefecturii Prahova, DSV si DSP Prahova de a efectua controale amanuntite la…

- Citroen-ul circula dinspre Tomesti catre Iasi, iar in intersectia de la Ispal, soferul nu a pastrat distanta fata de autobuzul care circula in fata lui si s-a izbit violent de acesta. In urma accidentului, tanarul de 24 de ani a suferit o fractura la piciorul drept, iar pasagera din dreapta, o fractura…

- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutierLa data de 7 mai a.c., in jurul orei 19.50, pe DN2-E85, polițiștii Serviciului Rutier au depistat pe raza localitații Tișița un barbat, de 21 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe directia Focșani-Bacau, sub influența alcoolului. Polițiștii…

- Maine, incepand cu ora 11, la Sala Arta a Muzeului Județean va avea loc vernisajul expoziției ”Martori și victime, Iași 1941”. Sala Arta a Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” gazduiește expoziția ”Martori și victime, Iași 1941”, al carei vernisaj va avea loc sambata, 5 mai, de la ora 11. Evenimentul…

- Asociatia Romana a Profesorilor Francofoni, cu sprijinul Delegatiei Wallonie-Bruxelles, a organizat in zilele de 21 si 22 aprilie, la Iasi, o sesiune de conferinte, la care au participat peste 250 de profesori de limba franceza din toate judetele tarii. Cea de-a X-a editie Partager pour s'enrichir a…