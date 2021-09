Stiri pe aceeasi tema

- La o nunta la care canta Adrian Minune, o parte din invitati au tras focuri de arma in aer, in preajma copiilor. Cantaretul a refuzat sa faca traga cu o mitraliera si a cerut barbatilor sa indrepte armele in sus, pentru a nu fi ranita nicio persoana.

- Imagini incredibile s-au viralizat vineri pe rețelele sociale. Este vorba despre o petrecere de nunta sarbatorita cu rafale de pistoale și mitraliere Kalashnikov, la care de intreținerea atmosferei s-a ocupat Adrian Minune.

- Politia Romana anunta, luni, ca Dragos Savulescu a fost retinut in Grecia. In urma cooperarii politienesti internationale, Dragos Savulescu a fost retinut, de autoritatile elene, noaptea trecuta, in Grecia (Mykonos)”, a transmis, luni, Politia Romana. Sursa citata a precizat ca, luni, acesta urmeaza…

- Intr-un interviu acordat celor de la GQ, celebrul cantareț cunoscut sub numele de scena The Weeknd a marturisit ca a renunțat la stilul de viața distructiv și a inceput sa adopte obiceiuri mai sanatoase. Stilul de viața abordat se numește sober lite și se refera la o abstinența care nu este dusa pana…

- Liderul social – democrat, Marcel Ciolacu, susține in continuare ca primarul Clotilde Armand a pierdut alegerile locale, conform numaratorii facute de organele de ancheta, dupa validarea mandatului. „Doamna Clotilde Armand, conform documentelor stranse de catre procurori si de catre Politia Romana,…

- Solistul trupei The Rolling Stones, Mike Jagger, a incalcat regulile carantinei din Marea Britanie, pentru a participa, miercuri, la partida Anglia – Danemarca, disputata in semifinale la Euro 2020. Pedeapsa pentru ceea ce a facut? Cantarețul risca o amenda de 10.000 de lire sterline (11.600 de euro).…

- Cantaretul canadian The Weeknd va fi co-autor si star al unui serial, aflat in pregatire la HBO. Potrivit Variety, “The Idol” va spune povestea unei cantarete pop care incepe o relatie cu un proprietar enigmatic al unui club din Los Angeles, care este liderul unui cult secret. The Weeknd, pe numele…

- Celebrul cantareț de manele Adi Minune a dezvaluit ca a fost ocupat cu un alt eveniment in momentul in care președintele de atunci al Romaniei, Traian Basescu, l-a solicitat la un eveniment.Cunoscutul interpret de manele Adrian Minune, 46 de ani, a dezvaluit in cadrul emisiunii ”40 de intrebari cu Denise…