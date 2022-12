Stiri pe aceeasi tema

- Argentina a devenit pentru a treia oara regina lumii la fotbal. Fiecare triumf al “Pumelor” a fost marcat de catre un fotbalist de geniu care a scris istorie in sportul rege și care a fost idol pentru cate o generație de suporteri din intreaga lume. Primul, la care nu putem sa nu ne gandim a fost pletosul…

- Mormane de gunoi au fost ingramadite pe strazile din Buenos Aires și s-a facut curațenie luni (19 decembrie), in timp ce orașul s-a trezit dupa petrecerea de victorie de la Cupa Mondiala, cu o seara inainte. Sarbatorile au inceput dupa ce Argentina a invins Franța la penalty-uri la Cupa Mondiala din…

- Lionel Messi (35 de ani) și Kylian Mbappe (23) au fost vedetele finalei Campionatului Mondial, Argentina - Franța, duel tranșat de sud-americani la loviturile de departajare, dupa 3-3 in 120 de minute de joc. Primul a inscris o „dubla”, Mbappe a reușit un hat-trick. In plus, ambii și-au transformat…

- Cupa Mondiala din Qatar s-a terminat cu o finala de vis, iar Argentina a cucerit al treilea titlu din istorie dupa ce a invins Franța la loviturile de departajare. De la golurile inscrise de Lionel Messi, Angel Di Maria, Kylian Mbappe și pana la intervențiile salvatoare ale lui Emiliano Martinez, mai…

- Fanii argentinieni au mers in piața Souq Waqif din Doha și au ocupat-o rapid cu cantece, chiar in ajunul finalei Cupei Mondiale impotriva Franței. Sarbatoarea s-a amplificat pe masura ce fanii au batut in tobe și au fluturat steaguri și bannere masive care ii infațișau pe atacantul lor vedeta Lionel…

- Fostul mijlocaș argentinian Maxi Rodriguez a declarat ca spera ca Lionel Messi sa aduca in sfarșit acasa o Cupa Mondiala in finala din weekend, impotriva Franței. Atacantul vedeta, care va obține cea de-a 172-a selecție, joaca duminica (18 decembrie) la a cincea și ultima sa Cupa Mondiala. Rodriguez,…

- Suporterii argentinieni, plini de emoție, au pornit din Buenos Aires spre Qatar pentru a-și susține echipa naționala la finala Cupei Mondiale. Imbracați in tricoul Argentinei, fanii emoționați s-au inregistrat la compania aeriana pentru a se asigura ca echipa lor va caștiga a treia Cupa Mondiala. Pensionara…

- O finala cu Lionel Messi contra lui Kylian Mbappe "este cel mai bun scenariu", a apreciat vineri la postul de radio RMC presedintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi, cu doua zile inainte de finala dintre Argentina si Franta, care va aduce fata in fata cele doua staruri de la clubul parizian, informeaza…