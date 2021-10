Stiri pe aceeasi tema

- Realizatoarea de televiziune Gabriela Cristea s-a infectat cu SARS-CoV-2, deși este vaccinata. Vedeta a declarat pentru Antena 3 ca simptomele pe care le are sunt asemanatoare cu cele ale unei gripei. Gabriela Cristea spune ca primele semne de boala au aparut ieri, in timp ce se afla in platoul…

- Gabriela Cristea are coronavirus. Iata cum se simte vedeta și cine o va inlocui la emisiunea pe care o prezinta la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea are covid-19. Cum se simte vedeta Gabriela Cristea a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus. Din fericire insa, starea ei nu este…

- Catinca Roman a dezvaluit in cadrul unui interviu ca a fost testata pozitiv cu COVID-19, deși era vaccinata cu schema completa. Sora Oanei Roman a facut primele declarații despre starea sa de sanatate. Fiica Mioarei Roman a marturisit ca a fost infectata cu COVID-19. Deși era vaccinata cu schema completa,…

- ​​O femeie din Turcia, în vârsta de 106 ani, Nuriye Ozkan, s-a vindecat de COVID-19, ea declarând ca a scapat usor de virus deoarece este vaccinata. Femeia din Trabzon, care are probleme cardiace si sufera de astm, a mers la spital dupa ce a început sa aiba febra. Ea a fost…

- Nicoleta Voicu a avut parte de un trecut tumultuos, incarcat cu multe probleme, chiar și de sanatate. Cu toții știm ca au fost momente in viața sa in care efectiv și-a vazut moartea cu ochii, dupa cum chiar ea ne-a povestit la Antena Stars. Ei bine, cand a crezut ca totul a trecut, vedeta a primit o…

- Catinca Roman a traversat o perioada foarte dificila, asta dupa ce vedeta s-a infectat cu noul coronavirus. Aceasta a povestit la Antena Stars ca a trait clipe de panica și ca abia daca se mai putea ridica din pat.

- O vedeta PRO TV s-a casatorit in mare secret! In mediul online, prezentatoarea TV a publicat primele fotografii de la fericitul eveniment. Aceasta a imbracat din nou rochia de mireasa, dupa un divorț dureros. Tanara a stralucit la propriu, in cea mai frumoasa zi din viața sa. Cine este vedeta PRO TV…