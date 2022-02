Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii indeamna persoanele cu simptomatologie sugestiva pentru infectia cu SARS CoV-2 sa se adreseze cabinetelor medicilor de familie pentru testarea COVID-19. Ministrul Sanatatii reafirma importanta medicilor de familie in controlul pandemiei si face apel catre acestia sa contribuie cu…

- Instituția condusa de ministrul Alexandru Rafila a facut acest indemn pentru a scadea suprasolicitarea serviciilor de ambulanța și a DSP-urilor, se arata intr-un comunicat remis miercuri, 2 februarie. Ministerul Sanatații a indemnat persoanele care au „simptomatologie sugestiva” de COVID-19 sa mearga…

- - Actorul Alexandru Arsinel a fost adus cu ambulanta, marti seara, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, unde a fost evaluat, consultat si i s-au facut investigatii medicale. Potrivit reprezentantilor unitatii medicale, in urma evaluarii interdisciplinare, actorul a refuzat internarea si…

- Reporter Realitatea PLUS: De cat va imprumutați?Pensionara: 600 (n.r. de lei).Reporter Realitatea PLUS: Pentru ce aveți nevoie?Pensionara: Impozit, facturi...Reporter Realitatea PLUS: V-au venit mari?Pensionara: 380 de lei, 500 de lei…Reporter Realitatea PLUS: Cat aveți pensia?Pensionara: 1.030 lei…

- In perioada 03 – 09 ianuarie, peste 16 mii persoane au cerut intervenția ambulanței. Ulterior, dupa acordarea primului ajutor medical 5647 pacienți, printre care 1287 minori au avut nevoie de transportare asistata catre instituțiile spitalicești din R. Moldova. Din cele 16205 solicitari deservite, predomina…

- Deși era pregatita sa petreaca revelionul in spital, impreuna cu fiica sa, ambele diagnosticate cu Covid, Cristina Cioran au ajuns acasa, unde vor sta in izolare 14 zile. Cele doua au fost mai intai internate pentru o zi la spitalul de copii „Grigore Alexandrescu”, apoi externate, in cursul zilei de…

- Moneda turceasca a scazut la un nou minim luni, inaintea ședinței bancii centrale care ar putea aduce, conform așteptarilor investitorilor, o scadere a dobanzii de referința, in ciuda inflației in creștere, scrie CNBC. Lira se tranzacționa la 14,33 unitați pentru un dolar la ora 13:25 la Istanbul,…