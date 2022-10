Cătina şi foloasele acesteia Fructele acestei plante sint cele mai eficace polivitamine naturale. Ele conțin o concentratie sporita de vitamina A si betacaroten, un puternic antioxidant, care inlesneste regeneratia tesuturilor prin formarea de celule noi. Foloasele catinei Aceste substanțe vitale ajuta sistemul imunitar sa nu se imbolnaveasca. Catina se consuma in mai multe feluri, atit in stare pura, cu miere, cit si s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

