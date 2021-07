Stiri pe aceeasi tema

- F. T. Chiar daca primavara rece si ploioasa a intarziat oarecum aparitia daunatorilor in padurile prahovene, Directia Silvica Prahova a achizitionat substante pentru combaterea acestora, omologate de catre Uniunea Europeana. A intarziat „oarecum aparitia daunatorilor” fiindca, potrivit unei postari…

- Numarul puietilor containerizati ar putea ajunge, in cativa ani, la aproape 100.000 F. T. In primavara, la doua ocoale silvice – Ploiesti si Urlati – avea loc o premiera pentru silvicultura prahoveana: producerea de puieti containerizati: stejar pedunculat – in primul caz, brad normandian- in celalalt…

- Va prezentam situații paradoxale in care proprietați extrem de scumpe au fost vandute, in urma unor licitații cu multe semne de intrebare, pe doar cateva mii de euro. Este vorba despre recuperarea unor prejudicii care, in final, imbogațesc doar samsarii imobiliari. Prejudiciat este statul și proprietarii,…

- connect: Cat de raspandita este in Romania problema defrișarilor ilegale de paduri? Catalin Buliga: Conform Inventarului Forestier Național Ciclul II – 2013-2018 (IFN), ale carui rezultate au fost explicate public de Ministerul Mediului in noiembrie 2019, in Romania se exploateaza anual 38,6 milioane…

- Iar internauții nu au intarziat sa comenteze oferta americanilor. Regulile sunt, insa, stricte pentru cumparatori.Cei care vor sa vada mașinile scoase la licitație de reprezentanța diplomatica pot face acest lucru doar intr-o singura zi, intr-un interval orar bine definit.Pe de alta parte, romanii au…

- Un urs juvenil a fost surprins de camerele de monitorizare in timp ce a subtilizat un sac de porumb dintr-un observator al unui punct de hranire al animalelor salbatice amenajat de specialiștii Romsilva la Ocolul Silvic Teregova din cadrul Direcției Silvice Caraș – Severin. Ursulețul s-a chinuit puțin,…

- Sute de obiecte ale cantaretei Janet Jackson, inclusiv rochia ei de mireasa, jacheta si manusile purtate de ea in turneu „Rhythm Nation” si costumele din videoclipurile „That’s the Way Love Goes” si „Alright”, vor fi scoase la licitatie, potrivit news.ro. Intre loturi se numara discurile de…

- Doua fotografii vechi cu actorul Chuck Norris și cu cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu vor fi scoase la licitație la București. Fotografiile au pe ele semnaturile personalitaților. Licitația care va mai include sute de obiecte va avea loc pe 22 aprilie, anunța MEDIAFAX. Potrivit reprezentanților…