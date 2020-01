Cătina, cel mai bun remediu de iarnă pentru imunitate Denumita si ginsengul romanesc, catina are multe beneficii pentru sanatate. Asa cum ne-am obisnuit inca din copilarie, cand mamicile ne dadeau miere cu catina ca sa nu racim, acest fruct este recomandat mai ales pentru cresterea imunitatii. Vom prezenta in continuare sfaturile lui Ovidiu Bojor pentru folosirea catinei si faimoasa reteta a siropului de catina. Bobitele mici, galben-portocalii si acrisoare contin de zece ori mai multa vitamina C decat citricele. In tratatul clasic de medicina tibetana „Rgyud Bzi“, se recomanda consumul de fructe de catina cei care erau nevoiti sa ajunga la mari… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

