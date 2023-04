Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cetatenilor ucraineni care s-au angajat in Romania dupa declansarea razboiului a depasit pragul de 6.500 de persoane , a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Muncii, Marius Budai. Potrivit acestuia, angajatorii romani au incheiat, pana marti,28 martie, 6.542 de contracte de munca pentru ucrainenii…

- Romania a inregistrat printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat.Romania inregistreaza un nou record negativ, potrivit datelor Eurostat, avem printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana.Mai…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania la aproape un an de la inceputul invaziei ruse, inclusv in cele doua saptamani preconflict, a trecut de 3,6 milioane, releva datele transmise joi, 23 februarie, de Politia de Frontiera.In data de 22.02.2023, prin punctele de fro­ntiera de la nivelul…

- Fly Lili va fi prima companie aeriana care va zbura regulat spre și dinspre aeroportul „Aurel Vlaicu” (Baneasa) din București dupa renovarea aeroportului, anunța boardingpass.ro.Turoperatorul Coral Travel, controlat integral de compania turca Coral Holding AȘ, a anunțat oficial oferta sa de…

- Un cunoscut oraș - stațiune din Transilvania a primit finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența pentru dezvoltarea unei infrastructuri bazate pe sisteme inteligente de management.Va avea o harta digitala și supraveghere cu ajutorul camerelor inteligente și a unei drone, scrie…

