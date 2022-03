Cati straini au venit sa lupte in Ucraina. Anuntul ministrului ucrainean de externe

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 1.000 de voluntari straini din 16 tari din toata lumea s-au alaturat ucrainenilor in lupta impotriva Rusiei, a anuntat miercuri ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, potrivit Agerpres , care citeaza DPA. „Au venit deja voluntari din 16 tari din intreaga lume in Ucraina gata sa lupte…

- UE se pregatește sa inghețe activele lui Vladimir Putin și ale ministrului sau de externe Serghei Lavrov, in a treia runda de sancțiuni indreptate impotriva Rusiei pentru invazia in Ucraina, potrivit Financial Times. Miniștrii de externe planuiesc sa aprobe pachetul de sancțiuni vineri dupa-amiaza,…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a denuntat vineri atacurile cu rachete ruse care au lovit Kievul in zori, facand cel putin trei raniti, la o zi dupa inceputul invaziei ruse din Ucraina, relateaza AFP si DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ucraina ia in calcul un scenariu de riposta militara in contextul recunoașterii independenței de catre Rusia a provinciilor separatiste Donețk și Lugansk, pentru a preveni o escaladare a conflictului, a afirmat miercuri ministrul ucrainean de Externe, Dimitri Kuleba, in urma discuțiilor purtate cu secrtearul…

- Ministru roman de externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit, sambata, cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, in cadrul Conferinței de Securitate care a avut loc la Munchen și in cadrul careia a fost abordata situația extrema de tensionata dintre Rusia și Ucraina.

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, l-a criticat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, dupa vizita acestuia la Kiev si Moscova din aceasta saptamana. Kuleba este de parere ca Macron a venit la Moscova si Kiev cu „opinii nu cu propuneri" si a reiterat ca in ciuda angajamentului fata de…

