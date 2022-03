Ucraina sustine ca Rusia ar fi pierdut 17.300 de soldati de la inceputul invaziei care a avut loc pe 24 februarie. In actualizarea periodica a pierderilor rusesti, Ucraina adauga ca au fost distruse peste 600 de tancuri, 75 de rezervoare de combustibil, 131 de elicoptere si 1.700 de transportoare blindate de trupe, noteaza Sky News. The Kyiv Independent noteaza ca sunt estimari ale pierderilor suferite de Rusia pana miercuri, potrivit Fortelor Armate ale Ucrainei. Pe de alta parte, oficialii ucraineni spun ca nu a avut loc nicio reducere a ostilitatilor in timpul noptii, in ciuda afirmatiilor…