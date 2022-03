Câți soldați a pierdut Rusia până acum? SUA estimeaza la aproximativ 6.000 de morti pierderile umane suferite de trupele ruse in cele doua saptamani de invazie in Ucraina, iar pe cele ale fortelor ucrainene la 4.000, a declarat miercuri o sursa oficiala de la Washington pentru canalul de televiziune CBS News, potrivit EFE. Aceasta estimare este mult mai mare decat bilantul dat publicitatii marti de catre generalul Scott Berrier, seful Agentiei de Informatii pentru Aparare (DIA), care evocase in cursul unei audieri in Congresul SUA, intre 2.000 si 4.000 de soldati rusi ucisi in lupte. Este dificil insa de calculat numarul pierderilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

