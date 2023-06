Stiri pe aceeasi tema

- Ligia Deca, ministra Educației, a lamurit luni, 12 iunie, detaliile cu privire la cele doua ordonanțe adoptate de guvern, agreate cu sindicatele din Educație, care au anunțat suspendarea grevei.Cele doua ordonanțe se refera la creșterile salariale și la acordarea unor prime.Principalele…

- Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o adresa semnata de trei secretari de stat in care se solicita calcularea salariilor cadrelor didactice pe luna mai in conformitate cu munca depusa.Cei aflați in greva nu primesc salariu pe perioada grevei.Sindicalistii din Educatie…

- UPDATE Ministrul Educatiei, Ligia Deca, s-a aratat convinsa, marti, dupa intalnirea cu sindicalistii din educatie, reprezentantii elevilor si ai parintilor, ca acestia au inteles „foarte bine” importanta mentinerii calendarului anuntat pentru examenele nationale. „Ma astept ca, odata cu apropierea de…

- Sindicatele din Educatie au cerut o crestere a veniturilor cu 25% si un act normativ prin care sa fie stipulat ca si garantie ca salariul debutantului va fi echivalentul salariului mediu brut pe economie. Anunțul a fost facut de Marius Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru…

- Guvernul Romaniei a anunțat „oferta finala” pentru profesori ca sa incheie greva. Liderii sindicatelor din educatie au anuntat, miercuri seara, dupa negocierile cu reprezentantii Guvernului, ca greva generala va continua si joi. Reprezentanții Guvernului Romaniei, care au purtat negocieri cu sindicaliștii…

- Elevii de clasa a VI-a ar putea sa nu mai susțina Evaluarea Naționala, avand in vedere ca se desfașoara greva generala in școli, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” pentru Edupedu.ro.„Cata vreme este greva generala, nu putem discuta de…

- Guvernul german va majora suma forfetara platita celor 16 landuri federale cu 1 miliard de euro in 2023 pentru a acoperi cheltuielile cu refugiatii.Decizia a fost luata de catre guvernul de la Berlin miercuri, seara, insa reuniunea oficialilor nu a dus la un acord cu privire la un regim de…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie ‘Spiru Haret’ si Federatia Nationala Sindicala ‘Alma Mater’ anunta Guvernul si Parlamentul ca au demarat referendumul pentru strangerea de semnaturi in vederea declansarii grevei generale. Sindicalistii sunt nemultumiti…