Câți securiști au murit sau au fost răniți la Revoluția din 1989 (documente) Dupa 33 de ani, controversa legata de implicarea vechii Securitați in evenimentele din decembrie 1989 incepe sa fie lamurita. Mai multe documente recent desecretizate arata o parte a evenimentelor in care au fost angajați cei mai temuți oameni din sistemul opresiv al dictaturii comuniste. Printre altele, și cați securiști au murit sau au fost raniți in decembrie 1989. Potrivit rezultatelor cercetarilor Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 (IRRD), in evenimentele din decembrie 1989 au murit 1.166 de persoane, alte 3.138 fiind ranite. Dintre aceștia, 16 morți și 25 de raniți au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

