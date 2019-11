Cati salariati straini din afara Europei sunt inregistrati cu contracte de munca in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul salariatilor cetateni straini non-UE inregistrati cu contracte individuale de munca active era, la inceputul lunii noiembrie, de 29.68. Datele au fost furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale la solicitarea AGERPRES . In conditiile in care in Romania criza de forta de munca se adanceste,…

- Numarul salariatilor cetateni straini non-UE inregistrati cu contracte individuale de munca active era, la inceputul lunii noiembrie, de 29.681, conform datelor furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale la solicitarea AGERPRES.Cei mai multi salariati straini non-UE se regaseau…

- Numarul salariatilor cetateni straini non-UE inregistrati cu contracte individuale de munca active era, la inceputul lunii noiembrie, de 29.681, conform datelor furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale la solicitarea AGERPRES. Cei mai multi salariati straini non-UE se regaseau in domeniul…

- Romania are, in prezent, aproximativ 7 milioane de angajati si 4,9 milioane de pensionari iar somajul este la un nivel minim istoric, a aratat ministrul interimar al Muncii, Marius Budai, miercuri, in conferinta de bilant. Potrivit acestuia, salariul mediu brut este astazi de 5.127 de lei si exista…

- Un procent de 98,2% dintre salariatii din Romania lucreaza in baza unui contract de munca pe perioada nedeterminata, ponderea fiind usor inferioara in mediul rural fata de mediul urban, releva "Ancheta...

- La meciurile cu Spania și Malta, din preliminariile pentru Euro 2020, o parte a publicului a scandat împotriva ungurilor. Incidentul a fost comentat de Ladislaul Boloni, fost selecționer al României. "Lipsa totala de educație, îmi dau seama de ce suntem considerati tiganii Europei",…

- Guvernul a aprobat suplimentarea cu 10.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in urma solicitarilor reprezentantilor mediului de afaceri, informeaza Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.Decizia de suplimentare a contingentului a fost…

- Guvernul a aprobat, marți, suplimentarea cu 10.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in urma solicitarilor reprezentanților mediului de afaceri, anunța Ministerul Muncii, relateaza mediafax.„Decizia de suplimentare a contingentului a fost…