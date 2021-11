Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 140.000 de persoane dintre cele peste 6,5 milioane vaccinate complet in Romania s-au infectat pana acum cu coronavirus, a precizat medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, la Digi 24. Potrivit medicului militar, dintre toți romanii vaccinați anti-COVID…

- In județul Vrancea, in data de 29 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 834 persoane in carantina la domiciliu; 933 persoane in izolare la domiciliu; 277 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate la ATI,…

- Vaccinarea cu schema completa reduce de cel putin 20 de ori riscul de deces, a declarat, miercuri, presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, care a precizat ca, in momentul de fata, nu exista niciun medicament care sa faca acest lucru in cazul infectarii cu SARS-CoV-2. "In momentul de fata, cel mai bun…

- Statistica INSP: Cați romani vaccinati anti-COVID cu schema completa au murit de la debutul campaniei de vaccinare Statisticile centralizate de Institutul National de Sanatate Publica (INSP) arata faptul ca din 27 decembrie 2020, de cand a inceput campania de vaccinare anti-COVID-19 si pana la finalul…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare a fost intrebat de ce persoanele vaccinate nu sunt considerate contacți direcți ai unui caz pozitiv de COVID-19.Gheorghița a explicat ca atat in cazul persoanelor care nu sunt vaccinate complet, cat și in al celor care au avut boala sau s-au testat, riscul de a fi…

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 ar urma sa inceapa in Romania cel mai tarziu la inceputul lunii octombrie, a anunțat medicul Valeriu Gheorghița. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare spune ca se va ține cont de recomandarile Agenției Europeane a Medicamentului,…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, a anunțat vineri seara la Digi24 ca daca Agenția Europeana a Medicamentulul (EMA) recomanda la inceputul lunii septembrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID – așa cum autoritațile estimeaza – cel mai…

- Aproape 400 de romani vaccinați impotriva coronavirusului au murit in valul III (februarie-mai) dupa ce au fost testați pozitiv cu Covid-19, potrivit unui studiu prezentat marți de medicul Valeriu Gheorghița, coordonator al campaniei de vaccinare. Cercetarea indica faptul ca dupa 14 zile…