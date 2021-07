Stiri pe aceeasi tema

- Doar 0,1% dintre romanii vaccinați cu ambele doze s-au infectat cu SARS CoV 2 de la debutul campaniei de imunizare din Romania, potrivit lui Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Gheorghița a declarat marți…

- Locuitorii din orașul București și din județele Cluj, Sibiu și Brașov sunt in fruntea topului privind campania de vaccinare din Romania. Potrivit statisticii, persoanele din categoria de varsta 60 – 69 de ani s-au vaccinat in proporția cea mai mare. Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național…

- Pana marti au fost vaccinati anti-COVID 9.394 de copii cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani, de la inceputul imunizarii acestei grupe de varsta, din 2 iunie, a anunțat marți presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), Valeriu Gheorghita.…

- Peste 49.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, arata datele transmise marți, 8 iunie, de Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in ușoara creștere fața de luni, cand au fost imunizate cu 62 de persoane…

- Coordonatorul Campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița, a anunțat, joi, ca vaccinarea copiilor cu varsta de pana la 12 ani ar putea incepe la sfarșitul anului 2021. „Copiii trebuie vaccinați tocmai pentru a intrerupe lanțul de transmitere a acestei afecțiuni. Pana in acest moment am putut…

- Aproape 2.000 de copii au fost vaccinați in Romania, in 24 de ore, potrivit cifrelor prezentate joi de Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea...

- Au fost raportate 82 de reactii adverse in ultimele 24 de ore, potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica INSP CNSCBT . 56.609 romani au fost vaccinati cu ambele doze,…

- Copiii intre 12 și 15 ani ar putea fi vaccinați „in aceasta vara” Dr. Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a declarat ca exista o perspectiva clara, din aceasta vara, de…