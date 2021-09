Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost, in trimestrul al doilea al acestui an, de 62,4%, in crestere fata de trimestrul anterior cu 1,6 puncte procentuale, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica.



Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati (71,6% fata de 52,9% la femei) si la persoanele din mediul urban (67,4% fata de 56,4% in mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 22%.



Pe de alta parte, rata somajului in trimestrul II 2021 a fost de 5,1%, in scadere cu un punct procentual fata de cea inregistrata…