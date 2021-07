Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, spune ca pana acum aproape 750.000 de romani și-au descarcat certificatul digital Covid. „747.450 de romani și-au descarcat certificatul digital (cifre centralizate la ora 10:00)! Cele mai multe documente (96%) sunt pentru cei care au ales sa se vaccineze. Ma bucur ca platforma funcționeaza bine, iar documentul se emite in doar cateva minute”, a scris miercuri pe Facebook Andrei Baciu. Potrivit lui Andrei Baciu, descarcarea certificatului digital dureaza doar cateva minute, iar acesta este valabil pana in iunie 2022. Probleme la descarcarea…